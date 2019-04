Unbekannte brachen in Kosmetik-Studio in Innsbruck ein

Innsbruck – Zwischen Samstagabend, 18 Uhr, und Sonntagmittag, 12 Uhr, wurde in einem Innsbrucker Kosmetik-Studio eingebrochen. Die unbekannten Täter brachen die Eingangstüre auf und durchwühlten Schränke und Schubladen. Aus der Kassa wurde Bargeld in dreistelliger Höhe entwendet. Außerdem ließen die Täter eine sogenannte Permanent-Makeup-Maschine mitgehen, berichtet die Polizei. Diese hatte einen Wert in der Höhe eines fünfstelligen Eurobetrages. Hinweise an die Polizei Hötting unter der Nummer 059133 / 7582 erbeten. (TT.com)