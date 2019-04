20-Jähriger flüchtete mit 200 km/h vor Polizeistreife in Vomp

Vomp – Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei lieferte sich ein 20-jähriger Autofahrer Montagnacht über die Inntalautobahn bis zum Zubringer Richtung Innsbruck bei Vomp. Die Streife hatte den jungen Lenker gegen 21.30 Uhr auf der Autobahn in Fahrtrichtung Osten mit erhöhter Geschwindigkeit erwischt und wollte ihn daraufhin stoppen.

Der 20-Jährige reagierte aber anders als gedacht auf das Blaulicht: Anstatt anzuhalten drückte er aufs Gaspedal. Mit bis zu 200 km/h raste er über die Autobahn, überholte teilweise am Pannenstreifen und fuhr schließlich bei der Ausfahrt Vomp ab. Dort wollte er mit überhöhter Geschwindigkeit entkommen, wurde aber aufgrund der Fahrbahnverhältnisse unfreiwillig gestoppt: Der 20-Jährige kam auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen die Leitschiene, wodurch am Fahrzeug Totalschaden entstand. Der Lenker hatte erheblichen Erklärungsbedarf gegenüber den Beamten: Er gab an, geflüchtet zu sein, weil das Auto nicht zum Verkehr zugelassen war und falsche Kennzeichen montiert waren. Als kleine Draufgabe fanden die Polizisten dann auch noch Suchtgift in dem Auto. Dem 20-Jährigen wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen. (TT.com)