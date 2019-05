Schwerverletzter lag in Andreas-Hofer-Straße: Von Räubern verprügelt

Innsbruck – Ein Raubüberfall dürfte sich Mittwochfrüh gegen 5 Uhr in der Andreas-Hofer-Straße in Innsbruck abgespielt haben: Davon geht die Polizei zumindest nach einer ersten Opferbefragung aus. Passanten entdeckten den schwer verletzten Mann in den Morgenstunden und alarmierten die Exekutive.

Der Mann gab an, dass er von zwei dunkelhäutigen Männern niedergeschlagen worden sei. Danach hätten die beiden eine Handtragetasche, die er bei sich gehabt hatte, an sich gerissen und seien in Richtung Südring geflüchtet. Eine genaue Täterbeschreibung konnte der Schwerverletzte allerdings nicht abgeben.

In der Tasche befand sich ein Smartphone und eine Geldtasche mit einem zweistelligen Geldbetrag. Der Verletzte musst mit schweren Kopfverletzungen in die Klinik Innsbruck eingeliefert werden. Seine Nationalität konnte bisher noch nicht geklärt werden. Hinweise sind an die Polizei Innere Stadt unter Tel. 059133/7584 erbeten. (TT.com)