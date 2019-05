Wahrsagerin lockte Kunden in Tirol 16.990 Euro heraus: Neun Monate Haft

Wahrsagerei, schwarze Magie, Flüche und Grabrituale. Alles das glaubte man in unseren Breitengraden eigentlich schon hinter sich gebracht zu haben. Weit gefehlt. Denn wie beim altbekannten Neffentrick finden Betrüger meist auch ihre Opfer. So eine Serbin, die im Oberland und Wien ihre Dienste als Wahrsagerin angeboten hatte. Vor allem Frauen aus dem Kulturkreis der 37-Jährigen waren deren Prophezeiungen erlegen.

An der Glaskugel ging es dann ans Eingemachte. So wollte ein Mann sich und seine Eltern bei einem Grabritual von einem eingeredeten Fluch erlösen lassen und sollte dafür zu drei Goldketten 6000 Euro zahlen. Eine Frau brachte der Dame Schmuck für 1500 Euro, um ihn von schwarzer Magie zu befreien und für die rituelle Reinigung eines Grabsteins zu verwenden. Der Schmuck verschwand dabei auf wunderbare Weise. Auch versprochene Problemlösungen verpufften in Schall und Rauch.

Gestern am Landesgericht zeigte sich die Serbin vor Richterin Verena Offer geständig. Schon in ihrer Heimat habe sie bei Liebesproblemen geholfen. In Österreich habe sie Karten gelegt. Leere Versprechungen gegen Entgelt täten ihr leid. Wohl auch, da sich die Wahrsagerin seit März in Haft befindet. Verteidiger Wilfried Plattner wies darauf hin, wie leicht seiner Mandantin die Betrügereien gemacht worden waren: „Es gibt ein gewisses Milieu, wo solche Dinge passieren." Das anerkannte Richterin Offer und verhängte für schweren gewerbsmäßigen Betrug rechtskräftig neun Monate Haft — sechs bedingt. Der Betrugsschaden über 16.990 Euro wurde für verfallen erklärt. Ob an Republik und Opfer je ein Cent zurückfließt, steht in der Glaskugel.

Dass in der Justizanstalt Menschliches schnell in Strafrechtliches mutieren kann, zeigte sich am Landesgericht. Dort blieb es für einen Kurden bei zehn Monaten Haft wegen versuchten Widerstandes gegen die Staatsgewalt und Verleumdung. Nach Streit um die Ausgabe einer weiteren Portion Salat eskalierte die Situation derart, dass der Angeklagte einem Mithäftling eine Goldkette und das Leibchen zerrissen hatte. In der Zelle sei es dann in Anwesenheit der Justizwache zu Schlägen gekommen, die zu einem Unterkieferbruch geführt hätten. Da dies dem Angeklagten erst zehn Minuten später aufgefallen war, glaubte das Gericht jedoch nicht an eine Verschwörung zwischen Mithäftling und Justizwache.

Freigesprochen wurde hingegen ein Häftling von Bestimmung zum Amtsmissbrauch. Dieser hatte nach eigenmächtiger Verteilung von Buttermilch den Wachebeamten gebeten, von einer Strafe abzusehen. Das durfte der Häftling, da dies noch im Ermessen des Beamten gelegen hatte — im Gegensatz beispielsweise zum Polizisten, der schon eine Anzeige ausfüllt. (fell)