Probeführerscheinbesitzer mit 201 km/h auf Inntalautobahn geblitzt

Vomp – In eine Radarfalle tappte ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer am Sonntag auf der Inntalautobahn bei Vomp: Dort war der junge Mann gegen 20.50 Uhr mit doppelt so hoher Geschwindigkeit unterwegs, wie erlaubt. Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Wiesing erwischten den Raser bei Lasermessungen mit 201 km/h in einer 100er-Zone. Bei Weer stoppten die Polizisten den 19-Jährigen ab. Er wird angezeigt. (TT.com)