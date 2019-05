Anfang Mai brach ein vorerst unbekannter in Debant in Osttirol ein in einem Carport abgestelltes Auto auf. Zwar erbeutete der Täter nur einige Gegenstände von geringem Wert, der Schaden belief sich allerdings auf einen mittleren vierstelligen Eurobetrag.

Nun wurde im Zuge der Ermittlungen von der Polizei ein 24-jähriger Österreicher als Tatverdächtiger ausgeforscht. Der Mann wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Innsbruck in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert. (TT.com)