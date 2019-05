Mutter erschossen: Polizei ermittelt gegen neunjährigen Buben

Detroit – Die Polizei im US-Staat Michigan ermittelt gegen einen Neunjährigen, der seine Mutter erschossen haben soll. Das berichtete der US-Sender WWMT am Mittwoch (Ortszeit) unter Berufung auf Dokumente des Gerichts im St. Joseph County westlich von Detroit.

Demnach war die Frau bereits am Montag in ihrem Haus in einer kleinen Siedlung durch Gewehrschüsse getötet worden. Die Polizei ermittle gegen den Sohn auch wegen Besitzes einer Feuerwaffe, hieß es. Sheriff Bradley Balk sagte dem Sender, dass der Bub derzeit in einer Jugendstrafanstalt psychiatrisch untersucht werde.

Kinder greifen in den USA immer wieder zur Waffe

Immer wieder kommt es in den USA zu Vorfällen, bei denen Kinder zu Waffen greifen. Oft sind die Pistolen oder Gewehre in diesen Fällen unzureichend vor den Minderjährigen gesichert gewesen. Einer Studie der medizinischen Fachzeitschrift Pediatrics von 2017 zufolge sind Schusswaffen die drittwahrscheinlichste Todesursache für Kinder in den USA zwischen einem und 17 Jahren. (APA/dpa)