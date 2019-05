Explosion in Lyon: Mehrere Verletzte durch mutmaßliche Paketbombe

Decines-Charpieu bei Lyon – Bei einer Explosion im Zentrum der ostfranzösischen Stadt Lyon sind am Freitag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen erfuhr, explodierte am späten Nachmittag offenbar eine Paketbombe in einer Fußgängerzone. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft bestätigte, dass in diese Richtung ermittelt werde.

Nach Behördenangaben wurden mindestens sieben Menschen verletzt. Der Unglücksort im historischen Stadtzentrum wurde abgesperrt. (APA/AFP)