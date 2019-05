Taxifahrer in Wörgl mit Schreckschusspistole überfallen

Wörgl – Am helllichten Tag ist am Sonntag ein Taxifahrer in Wörgl überfallen worden. Gegen 14.40 Uhr war am Bahnhof ein Mann (55) eingestiegen und ließ sich in die nahegelegene Bahnhofstraße chauffieren. Beim Aussteigen zückte der Fahrgast plötzlich eine Schreckschusspistole und verlangte nach der Geldtasche.

Als ihm der Taxilenker einen niedrigen Eurobetrag gab, lief der Räuber davon. Seine Flucht währte aber nur kurz – die Polizei machte den 55-Jährigen, der aus dem Bezirk Kitzbühel kommt, wenig später ausfindig und nahm ihn fest. (TT.com)