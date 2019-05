Prozess nach Messerattacke in Imst: Fünf Jahre Haft für 20-Jährigen

Innsbruck – Nach einer tödlichen Messerstecherei unter Jugendlichen Mitte Mai des vergangenen Jahres in Imst ist am Dienstag am Landesgericht Innsbruck ein 20-Jähriger wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung mit Todesfolge zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Er soll einem 17-jährigen Vorarlberger bei einem Festival im Vorjahr ein Messer ins Herz gestochen haben.

Das Urteil war vorerst nicht rechtskräftig. Die Geschworenen bekannten den Angeklagten mit sieben zu einer Stimme für schuldig. Ursprünglich war der 20-Jährige jedoch wegen Mordes angeklagt worden. Die Geschworenen entschieden sich mit vier ‚Nein‘ und vier ‚Ja‘ Stimmen allerdings gegen Mord (Anm., bei Gleichstand ist der Wahrspruch der Geschworenen zugunsten des Angeklagten auszulegen). An die Hinterbliebenen des Getöteten gehen 5000 Euro.

Der 20-Jährige selbst hatte sich zum inkriminierten Tötungsvorsatz „nicht schuldig“ bekannt. Er gab an, aus Angst in Notwehr zugestochen zu haben. Aus einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen Jugendlicher nach dem Festival hatte sich eine Schlägerei entwickelt. Dabei hatte der 20-Jährige zwei Mal auf das spätere Opfer eingestochen, weil er sich verteidigen wollte, wie er selbst vor Gericht angab.

„Mein Mandant wollte sich in Angst nur verteidigen“

Der Verteidiger des 20-Jährigen, Hubert Stanglechner, hatte bei der Verteidigung gegen einen möglichen Angriff angesetzt. Für den Innsbrucker Strafverteidiger handelte es sich in Imst um „ein tragisches Unglück“: „Es muss im Prozess erklärt werden, dass die Aggressionen an diesem verhängnisvollen Abend vom später zu Tode gekommenen 17-jährigen Burschen ausgingen. Nach Streitigkeiten hatte der Bursche mit einem Bekannten des nun Angeklagten vereinbart, sich gegenseitig so lange zu schlagen, bis einer am Boden liegt – und hat dann auch tatsächlich auf den Begleiter des Angeklagten eingeschlagen.“

Darauf hätte laut Verteidiger ein Freund des 17-Jährigen „dem bis dahin völlig unbeteiligten Angeklagten einen Faustschlag ins Gesicht versetzt“. Dazu wäre dann auch noch der 17-Jährige auf den Angeklagten zugerannt, um auf ihn einzuschlagen. „Der Angeklagte sah sich zwei Angreifern gegenüber, hatte panische Angst und stach auf den Burschen ein, um dessen Angriff abzuwehren. Der Angeklagte wollte den 17-jährigen Burschen nicht töten, sondern sich verteidigen“, so Stanglechner.

Angeklagter will sich an vieles nicht erinnern können

Bis auf den letzten Platz gefüllt präsentierte sich am Dienstag der Schwurgerichtsaal. Zahlreiche Verwandte des getöteten Lustenauers und Angehörige des beschuldigten Imsters gesellten sich zu den Zuhörern. Der angeklagte Lehrling beteuerte wie schon zuvor von Verteidiger Stanglechner ausgeführt seine Unschuld, da er vor einem Jahr in Notwehr zugestochen habe. Eine Argumentation, die bislang allein auf die Beweiswürdigung der Geschworenen gestützt sein wird, sagte der junge Angeklagte weiter aus, dass ihm zum Vorfall praktisch jede Erinnerung fehle. Einzig, dass das spätere Opfer auf ihn zugelaufen sei und er darauf aus Angst „irgendwie zugestochen“ habe, wäre ihm im Gedächtnis geblieben.

Ansonsten konfrontierte ihn das Schwurgericht bislang mit etlichen Aussagen, die der Angeklagte immer wieder mit den Worten „stimmt nicht“ kommentierte.

Widersprüchlich erschien dem Gericht auch der geschilderte Tathergang, wonach das spätere Opfer auf den Lehrling zugelaufen sei. Hatte dieser den Abstand zwischen beiden doch gerade mit zwei Metern angegeben. Die tödliche Auseinandersetzung dürfte sich nach den bisherigen Aussagen in der Tat aus einer Lappalie und einem Streitgespräch zwischen den beiden Gruppen heraus entwickelt haben.

Auch das spätere Opfer war jedoch nach Angaben der Verteidigung schon wegen aggressivem Verhaltens aufgefallen und vom Platz verwiesen worden. Alkohol war allseits im Spiel. Zudem gab der junge Imster an, Ecstasy und eine MDMA-Pille eingenommen zu haben.

Nach fünf Zeugen kamen ein medizinischer und eine psychiatrische Sachverständige zu Wort.

Stich ins Herz

Laut Gerichtsmediziner Walter Rabl war die Todesursache ein „rascher Blutverlust“ durch einen Stich ins Herz. Opfer und Angreifer dürften aufgrund des festgestellten Stichverlaufs gegenüber gestanden sein. Durch die zugefügte Wunde sei rasch viel Blut ausgetreten, erklärte der Sachverständige. Der zweite Stich traf den 17-Jährigen im Bereich des Beckens. „Dieser Stich muss sehr wuchtig gewesen sein, weil er im Knochen eine Kerbe hinterließ.“ Ob auch der Stich ins Herz mit einer ähnlichen Wucht ausgeführt wurde, könne laut Rabl nicht mehr festgestellt werden, da kein Knochen getroffen wurde und in diesem Fall die Haut den größten Widerstand darstelle.

Psychiaterin stellte Gutachten vor

Eine Psychiaterin hatte den Angeklagten zweimal für ihr Gutachten untersucht. Sie sagte im Prozess, dass der 20-Jährige „zum Tatzeitpunkt durchaus in der Lage war, das Unrecht seiner Tat einzusehen“. Allerdings sei nicht davon auszugehen, „dass mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit schwere Taten in der Zukunft zu erwarten sind“. Die Gefährlichkeitsprognose falle damit „nicht erheblich hoch“ aus.

Aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes wirke er durchaus nicht gewalttätig, sie gehe aber davon aus, dass der Angeklagte Schwierigkeiten damit habe, sich bei Gleichaltrigen Respekt zu verschaffen: „Er kann das schwer, möchte es aber.“ Eine psychiatrische Erkrankung konnte die Gutachterin nicht feststellen.

Fünf Jahre Haft

Die Staatsanwältin bekräftige in ihrem Schlussplädoyer dann erneut, dass sie nicht an eine Notwehrsituation glaube. „Eine Notwehrsituation ist nur bei einem gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Angriff gegeben. In dieser Situation gab es aber keinen Angriff“, betonte die öffentliche Anklägerin. Der Angeklagte hätte bei einer Notwehr außerdem ein „viel weniger intensives Mittel“ zur Verteidigung wählen müssen, meinte sie.

Gänzlich anders sah dies der Verteidiger. „Die Verwendung eines Messers, auch bei einem unbewaffneten Angreifer, der körperlich überlegen oder gleichwertig ist, ist laut Rechtsprechung zulässig“, befand der Rechtsanwalt. Zudem rief er in seinem Schlussplädoyer den Geschworenen in Erinnerung, dass wenn sie Zweifel hätten, gegen die Schuld des Angeklagten stimmten müssen.

Dem 20-Jährigen drohten bis zu zehn Jahre Gefängnis. Da die Hälfte der Geschworenen aber für schwere Körperverletzung mit Todesfolge statt für Mord votierte, erging das mildere Urteil. (fell/TT.com/APA)