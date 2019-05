Milde Strafe nach tödlichem Lkw-Unfall in Kundl

Am 28. Februar hatte ein Lkw-Lenker bei der Autobahnkontrollstelle Kundl die Ausleitung zu spät bemerkt. Der 55-Jährige leitete darauf eine Vollbremsung ein. Dabei war sein Kühlsattelzug halb auf der rechten Spur, halb auf dem Pannenstreifen zu stehen gekommen. Ein Pkw-Lenker muss das Heck des Sattelzugs im Frühverkehr übersehen haben. Der 49-jährige Unterländer prallte nahezu ungebremst in den Sattelzug und verstarb. Beim Prozess wegen fahrlässiger Tötung am Bezirksgericht Rattenberg gegen den Lkw-Lenker ergingen zur Hälfte bedingte 800 Euro Geldstrafe. Er hatte gegen das absolute Halteverbot auf Autobahnen verstoßen. Auch das Opfer traf aber erhebliches Mitverschulden. (fell)