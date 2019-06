Neun Jahre Verfahren, dritter Rechtsgang, doch keine Krida

Ein Konkurs ist für einen Unternehmer schlimm genug. Dass es noch schlimmer kommen kann, zeigte am Landesgericht der Fall einer Tirolerin. Die 58-Jährige war 2010 mit ihrer Baufirma in den Konkurs geschlittert. Ihr Fehler: Die Geschäfte hatte de facto ein bereits verurteilter Angestellter geführt. Das darauffolgende Krida-Verfahren sprengte alle Erwartungen. So mussten sich Justiz und Verteidiger Hubert Stanglechner durch ein Aktenkonvolut von über 20.000 Seiten kämpfen. Manch einer verlor da den Überblick. So konnte RA Stanglechner gleich zweimal die Aufhebung des Urteils erreichen. Nach Behebung durch den Obersten Gerichtshof erging dann gestern nach neunjähriger Verfahrensführung und Prozessen über sechseinhalb Jahre im dritten Rechtsgang ein rechtskräftiges Urteil. Von angeklagter betrügerischer Krida mit 2,1 Millionen Euro Schaden blieb nach Urteilen von zwei Jahren Haft (acht Monate bedingt) und später zwei Jahren bedingter Haft nicht mehr viel übrig. So stellten 13 getätigte Überweisungen eine Gläubigerbegünstigung dar, die mit zur Hälfte bedingten 600 Euro sanktioniert wurde. Die Richterin: „Dieses Verfahren war schon Strafe genug. Mehr als drei Millionen Euro Schulden haben Sie ohnehin nicht mehr!“

In Lederhosen trat gestern ein muskelbepackter Naturbursche vor Richter Günther Böhler. Nach einem Streit auf einer bekannten Unterländer Hütte hatte der Koch aufgrund Alkoholkonsums zu sehr mit dem Löffel umgerührt und dabei Beteiligte bedroht und sogar einen ihm schon lange bekannten Polizisten verletzt. Diesem überwies er bereits 4300 Euro Schmerzensgeld. Da sich der Koch an den Vorfall aber nicht einmal mehr erinnern konnte, blieb es für den Unbescholtenen bei zehn Monaten bedingter Haft. (fell)