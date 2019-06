Angriff mit Bierflasche kommt 25-jährigen Tiroler teuer

In geduckter Haltung schritt gestern am Landesgericht ein Hüne vor Strafrichterin Helga Moser. Der Maurer musste sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten und hatte zumindest zu Beginn des Prozesses schon fast „vergessen", dass für ihn bei Gericht schon einmal eine Gewalttat mit Diversion geendet hatte. Diesmal hatte den ansonsten fleißigen Arbeiter zu Silvester der Neujahrsblues gepackt.

Darauf hatte er sich mit 1,7 Promille Blutalkohol ausgerechnet zu seiner Ex-Freundin begeben, die eigentlich mit ihrem neuen Freund — ebenfalls ein Maurer — gemütlich Silvester feiern wollte. Das ging nicht lange gut. Letztlich langte eine harmlose Frage des neuen Freundes, dass ihm der 25-Jährige seine Bierflasche ins Gesicht schlug. Dabei war an der Stirn ein Nerv getroffen worden, der seither für einen stechenden Schmerz sorgt. So etwas kommt teuer. Richterin Moser zeigte für solche Attacken nämlich erst einmal keinerlei Verständnis und verhängte zur Hälfte bedingte 9600 Euro Geldstrafe plus 150 Euro Verfahrenskosten. Das Schmerzensgeld wird erst ein Zivilgericht bemessen.

Mit einem Haftantrag endete vorerst ein Prozess rund um versuchte Schutzgelderpressung gegenüber einem Innsbrucker Wirt durch einen Tschetschenen und einen Bulgaren. Letzterer war gestern am Kommen zum Prozess nicht interessiert. (fell)