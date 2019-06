Zeugen beschützten Frau in Duisburg vor gewalttätigem Ex-Partner

Duisburg – Zwei junge Männer haben eine Frau in Duisburg aus der Gewalt ihres Ex-Partners befreit und ihr mit diesem couragierten Eingreifen laut Polizei vermutlich das Leben gerettet. Der von der Frau getrennt lebende Mann habe die 36-Jährige zuvor auf einem abgelegenen Sportplatz mit einem Messer schwer verletzt und mit dem Tode bedroht, teilten die Behörden mit.

Die beiden 19 Jahre alten Zeugen hätten sich dem 37-Jährigen mutig in den Weg gestellt und mit dem Mann gekämpft, bis er von der Frau abließ. Dabei wurde einer der beiden Zeugen leicht verletzt. Der Vorfall ereignete sich bereits am Mittwoch, wurde aber erst am Freitag öffentlich gemacht.

Nach Angaben der Polizei wurden die zwei 19-Jährigen auf die schwere Auseinandersetzungen des Ex-Paares in einiger Entfernung aufmerksam. Sie sahen, wie der Mann die Frau hinter einer überdachten Sitzbank an dem Sportplatz zu Boden rang, rannten herbei und stürzten sich auf den Gewalttäter, schlugen und traten ihn. Der 37-Jährige ging daraufhin mit dem Messer auf sie los. Einem der beiden schnitt er in die Kleidung, der andere Zeuge verletzte sich bei einem Sturz leicht. Der Tatverdächtige flüchtete. Die Fahndung nach ihm dauerte am Freitag noch an. (APA/dpa)