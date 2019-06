Hochwertige Fahrräder in Brixen aus Autos gestohlen

Brixen im Thale – Diebesgut in Höhe eines mittleren fünfstelligen Betrags erbeuteten Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag in Brixen. Die Täter brachen in zwei auf einem Hotelparkplatz abgestellte Autos ein und entwendeten mehrere Fahrräder und einen Laufradsatz. Die Täter brachten die Autoscheiben laut Polizei zum Bersten, indem sie einen unbekannten Gegenstand zwischen Dichtung und Scheibe stachen. An den Autos entstand Sachschaden in dreistelliger Höhe.

Die Polizei bittet um zweckdienliche Hinweise an die PI Westendorf unter der Telefonnummer 059133/7209. (TT.com)

Beschreibung des Diebesguts (Bilder siehe unten) Hochwertiges Rennrad, TREK Emonda SLR Project One (pink/green) Modell 2019, Rahmenhöhe 56, 28 Zoll Laufräder Marke. Bontrager Aeolus 5, elektron. Schaltung Shimano, Dura Ace Di2, Sattel "Tune Speedneedle", Anbauteile Bantrager XXX

Laufradsatz, 29 Zoll, Bontrager KoveeXXX 29Disc Clincher 148 black (Vorderrad und Hinterrad) schwarz mit pinker Aufschrift

MTB, Spezialiced s-works epic hardtail RH "S" Modell 2018, Carbonrahmen, 29 Zoll-Laufräder Marke, Mcfk Extralite, Reifen SChwalbe Rocket Ron, , Naben CX Ray, Speichen Nippel gold, "Boost"- Watt-Kurbel, Schaltung SRAM XX! Eagle gold, Gabel FOX 32 SC 110x15mm, Lenker S-works XC, Vorbau 75mm, Spezialiced Softgrip, Sattel Spezialiced Oura 155mm, auf den Felgen der Laufräder jeweils die individuelle Beschriftung in gold "LA PIMPI"

MTB, Marke BMC, Carbon, Rahmengröße S, Hard-Tail, schwarz, rote Aufschrift "BMC", schwarze Lenkergriffe, XX1-Sram-Gangschaltung, Kettenkranz 12-fach, Übersetzung 10/50, Marke Gabaruk für Sram XD, CeramikSpeed beschichtete Innenlager (Radfelgen), Laufrädersatz: 29 Zoll, M Race Carbon Ti X-Hub SP rot Sapin Ray, 1195 g, goldfarbene Kette, Stollenbereifung Marke Renegade, schwarz

