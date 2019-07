Bombenalarm in Innsbruck: Anrufer nach Schusswechsel gefasst

Innsbruck, Niederau — Helle Aufregung herrschte am Mittwochabend in der Innsbrucker Innenstadt: Polizei, Feuerwehr und Rettung säumten die Museumstraße sowie den Eingang zur Altstadt. In der Filiale eines Fastfood-Restaurants war eine Bombendrohung eingegangen. Um circa 19.30 Uhr wurde das Gebiet abgesperrt, Besucher wurden evakuiert. Kurzfristig wurde der öffentliche Verkehr in der Museumstraße angehalten bzw. umgeleitet.

Ebenfalls am Abend waren die Einsatzkräfte in der Wildschönau gefordert: In Niederau kam es zu einem Schusswechsel zwischen einem bislang Unbekannten und der Polizei. Dabei wurde der Mann angeschossen.

Wie sich später herausstellte, handelt es sich bei dem Angeschossenen um jenen Anrufer, der die Drohung gegen das Innsbrucker Lokal ausgesprochen hatte. Das bestätigte Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes, am Abend.

Autostopper mit Waffe im Hosenbund

Ein Autofahrer soll den Mann - er soll als Autostopper unterwegs gewesen sein - unbestätigten Informationen zufolge am frühen Abend auf der Fahrt von Oberau nach Niederau mitgenommen haben. Dabei soll dem Fahrer eine Waffe im Hosenbund des Mannes aufgefallen sein. Er ließ den Unbekannten daraufhin bei einer Tankstelle aussteigen und verständigte die Polizei. Mit Eintreffen der Einsatzkräfte soll der Autostopper unmittelbar das Feuer auf die Exekutive eröffnet haben. Beim darauf folgenden Schusswechsel soll der Mann in den Bauch getroffen worden sein. (TT)