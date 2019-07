33 Millionen Aufputsch-Pillen in Griechenland entdeckt

Griechische Fahnder haben in Containern im Hafen von Piräus 33 Millionen Amphetamin-Pillen mit dem Wirkstoff Captagon sichergestellt. Der Wert im Drogenmarkt gehe Richtung 500 Millionen Euro, es sei die größte Menge dieser Pillen, die je im Lande sichergestellt wurde.

Wie die griechische Zollbehörde (SDOE) am Donnerstag weiter mitteilte, hätten die Beamten sieben Tage lang in den Containern mit Spürhunden nach den Drogen gesucht, berichtete das griechische Staatsfernsehen (ERT). Die Fracht sei aus Syrien gekommen und sollte vermutlich über Umwege und mehreren Verfrachtungen an andere Staaten im östlichen Mittelmeer verteilt werden. Die griechischen Behörden hatten schon Anfang Dezember 26 Millionen Captagon-Pillen in einem Frachter auf Kreta entdeckt. (APA/dpa)