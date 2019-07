Unbekannte stahlen aus Fachmarkt in Schwaz Akku-Geräte

Schwaz – Knapp vier Minuten brauchten Unbekannte am 2. Juli, um mit ihrer Beute aus einem Fachmarkt in Schwaz zu spazieren: Laut Polizei haben die Männer zwischen 13.07 und 13.11 Uhr drei Schlagschrauber, einen Winkelschleifer und einen Bohrhammer in ihre Rucksäcke gepackt und sind damit unbemerkt aus dem Geschäft entkommen. Die Schadenshöhe liegt im unteren vierstelligen Eurobereich. Hinweise werden an die Polizei Schwaz unter Tel. 059133/7550 erbeten. (TT.com)