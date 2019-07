Fahrscheinautomat in Nikolsdorf geknackt

Nikolsdorf – In der Nacht zum Mittwoch brachen bisher unbekannte Täter einen Fahrscheinautomat an der Bahnhaltestelle in Nikolsdorf auf und entwendeten daraus Bargeld in der Höhe eines mittleren dreistelligen Eurobetrages. Der Automat wurde dadurch total beschädigt. Der dort entstanden Schaden liegt im unteren fünfstelligen Eurobereich. (TT.com)