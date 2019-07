Mehr Technik: Fliegendes Auge für die Tiroler Polizei

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Die Tiroler Polizei fliegt in die Luft: und das nicht wie bisher nur mit Hubschraubern, sondern jetzt auch mit Drohnen. „Zwei Stück der unbemannten Fluggeräte stehen bereits im Einsatz, fünf Beamte wurden zu Piloten ausgebildet“, verrät Walter Pupp, Leiter des Landeskriminalamtes, das die fliegenden „Hilfssheriffs“ verwaltet. 4000 Euro musste die Polizei pro Drohne lockermachen. In Anbetracht der Einsatzmöglichkeiten eine günstige Investition, meint Pupp. Die Fluggeräte können sich je nach Wind und Wetter 20 bis 35 Minuten in der Luft halten und bis 150 Meter über dem Boden kreisen. Eingesetzt werden die vier Kilo schweren Drohnen bei der Vermisstensuche, für Luftaufnahmen etwa von Unfällen, schutzwürdigen Gebäuden oder bei der Überwachung von Veranstaltungen. Die Fluggeräte können den Beamten auch einen Überblick bei Gewalttaten verschaffen.

Die Fluggeräte finden bei Suchaktionen, aber auch als „Kundschafter“ vor Festnahmen Verwendung. - Thomas Böhm

Wie das geht, zeigt Pilot Ralf Lorbeg, der die Drohne minutenlang über dem teils bereits abgerissenen Seniorenheim in der Kaiserjägerstraße kreisen lässt. Auf den Bildschirm in der Polizeidirektion werden gestochen scharfe Bilder der Ruine aus allen Perspektiven übertragen. Beim Einsatz der Drohnen muss die Polizei allerdings zahlreiche Auflagen berücksichtigen. So ist der Großteil Innsbrucks eine Flugverbotszone, „wir benötigen für jeden Flug eine Genehmigung der Austro Control“, so Pupp. Weiters dürfen keine Personen überflogen werden, die Drohnen müssen sich stets in Sichtweite der Piloten befinden – Blindflüge verboten. „Die Piloten haben eine große Verantwortung, daher entscheiden sie, ob ein Einsatz durchführbar ist.“ Immerhin können die kleinen Flieger andere Luftfahrzeuge gefährden oder sogar zum Absturz bringen. „Bei unseren elf bisherigen Einsätzen ist aber nichts passiert“, sagt der LKA-Chef.

Die Drohnen sind aber nicht die einzige technische Neuerung bei der Polizei. Seit Mitte April stehen den 2300 Tiroler Beamten auch zwölf Bodycams zur Verfügung. Kameras also, die die Polizisten im Brustbereich an der Uniform tragen. Und die im Bedarfsfall Einsätze aufzeichnen. Ein Display ermöglicht, dass dem Beamten gegenüberstehende Personen die Aufnahmen sehen können. Und das kann Wunder wirken, Schimpftiraden beenden und Radaubrüder besänftigen. Geht der Radau trotz laufender Kamera weiter, „dienen die Aufnahmen als Beweismittel bei der Strafverfolgung“, sagt Enrico Leitgeb von der Einsatzabteilung. So führte erst kürzlich ein Bodycam-Video zu zehn Monaten Haft für einen bissigen 38-Jährigen.

Die Tiroler Polizei setzt jetzt auch Bodycams ein. Die Aufnahmen dienen auch als Beweismittel. - Thomas Böhm

Wenn bei einem Einsatz etwas schiefgeht, können die Kameras allerdings auch die Beamten in Bedrängnis bringen. „Die Aufnahmen können von den Polizisten nicht gelöscht werden. Nach Dienstende werden die Daten automatisch ins System eingespielt“, so Leitgeb.