Vier E-Mountainbikes aus Hotel in St. Ulrich am Pillersee gestohlen

St. Ulrich am Pillersee – Teure E-Mountainbikes und eine Akku-Aufladestation stahl ein Unbekannter am Wochenende aus dem Skiraum eines Hotels in St. Ulrich am Pillersee. Laut Polizei verschwanden zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 18 Uhr, vier E-Bikes aus dem Raum. Die Höhe des Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest. Die Polizei bittet unter Tel. 05913/7202 um Hinweise. (TT.com)