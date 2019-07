Einbruch in zwei Innsbrucker Sportzentren: Täter verhaftet

Innsbruck – Nach Einbrüchen in Innsbrucker Sportzentren konnte die Polizei am Wochenende einen Verdächtigen in Tatortnähe festnehmen. Er zeigte sich in einem Fall geständig.

Die erste Anzeige ging in der Nacht auf Sonntag ein: Der Einbrecher wurde auf frischer Tat beim Durchsuchen der Büroräumlichkeiten erwischt. Der Verdächtige konnte allerdings unerkannt über die Tiefgarage entkommen. Die alarmierte Polizei umstellte die Tiefgaragenausgänge und durchsuchte die Garage mit einem Diensthund. Dabei wurde zwar nicht der Tatverdächtige, dafür aber ein Teil der Beute gefunden.

In derselben Nacht kam es in einem weiteren Sportzentrum in Innsbruck zu einem Einbruchsdiebstahl, bei dem Bargeld im mittleren dreistelligen Eurobereich, drei Schlüssel und zwei Mobiltelefone gestohlen wurden. Auch hier konnte der Einbrecher vorerst unerkannt entkommen.

Wegen Videoaufnahmen erkannt

Im Laufe des Tages sichteten Polizeibeamte dann Videoaufzeichnungen und gelangten so an Lichtbilder eines Tatverdächtigen. Als die Beamten den Tatort verlassen wollten, fiel ihnen ein Mann auf, der dem mutmaßlichen Täter sehr ähnlich sah. Als der Mann die Beamten sah, wollte er die Flucht ergreifen, konnte aber kurze Zeit später gestoppt werden.

Er wurde vorläufig festgenommen. Bei einer ersten Befragung zeigte sich der 21-jährige Dominikaner zum zweiten Einbruch geständig. Ob der Mann auch mit anderen Einbrüchen in Verbindung steht, ist noch Gegenstand laufender Ermittlungen. Der Dominikaner befindet sich derzeit noch im Polizeianhaltezentrum Innsbruck. (TT.com)