Unbekannte brachen Baucontainer in Sölden, Holzgau und Stockach auf

Sölden, Grän – Im Bezirk Reutte sind in der Nacht auf Donnerstag zwei Einbruchsdiebstähle begangen worden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich in beiden Fällen um die gleichen Täter handelt. Zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr, brachen die Täter in Holzgau/Dürnau direkt neben der Lechtalstraße einen Baucontainer auf. Sie entwendeten fünf Baumaschinen der Marken HILTI, Makita und Wacker Neuson.

Ebenfalls im etwa gleichen Zeitraum wurde auf dem Holzlagerplatz neben der ENI Tankstelle in Stockach eingebrochen. Aus dem dortigen Baucontainer wurden Baumaschinen der Marken HILTI und Hitachi gestohlen. Der Schaden ist im oberen vierstelligen Bereich. Die Polizei Grän bittet um Hinweise an die Nummer 059133 / 7153.

Auch in Sölden wurde ein Baucontainer aufgebrochen. Auch hier schritten unbekannte Täter zwischen Mittwoch, 17.30 Uhr und Donnerstag, 7.30 Uhr, zur Tat. Aus dem Container entwendeten sie eine HILTI Schlagbohrmaschine, zwei dazugehörige Akkus sowie ein Ladegerät. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. (TT.com)