Innsbrucker Arzt entführt und erpresst: Verdächtiger in Zürich gefasst

Innsbruck – Ein per EU-Haftbefehl gesuchter Straftäter, der auch in Innsbruck sein Unwesen trieb, ist in der Schweiz festgenommen worden. Die Flucht des amtsbekannten Türken (42) endete am vergangenen Mittwoch am Züricher Flughafen, als er gerade in die Türkei fliegen wollte. Mittlerweile sitzt er in der Justizanstalt Innsbruck ein und wurde befragt. Das berichtet das Tiroler Landeskriminalamt (LKA) in einer Aussendung.

Demnach war es dem 42-Jährigen zuvor gelungen, sich nach einer erpresserischen Entführung abzusetzen. Anfang Juli soll der Mann spät abends einen Arzt in Innsbruck als Opfer auserkoren haben, der gerade mit seinem Auto aus einer Tiefgarage fuhr. Der Verdächtige hielt den Pkw an und stieg hinten ein. Mit vorgehaltener Pistole befahl er dem Arzt, ihn in einen Stadtteil von Innsbruck zu bringen.

Polizei schlug bei Geldübergabe zu

Er drohte ihm außerdem mit dem Umbringen und forderte eine hohe Geldsumme. Einen Teil davon sollte das Opfer bereits in den „folgenden Tagen“ begleichen. Per Telefon seien ein paar Tage später dann die näheren Modalitäten der Geldübergabe besprochen worden.

An besagtem Tag war es jedoch nicht der Erpresser selbst, sondern ein Komplize, der das Geld entgegen nehmen sollte. Der Arzt hatte zuvor bereits die Polizei informiert – es folgte ein großangelegter Einsatz, bei dem der angeheuerte Geldabholer schließlich festgenommen wurde. Rasch war auch die Identität des Auftraggebers ausgemacht: Der 42 Jahre alte Türke war bereits wegen einer anderen Straftat per EU-Haftbefehl gesucht worden.

Schweigen bei erster Einvernahme

Grenzübergreifende Fahndungsmaßnahmen – an denen auch das LKA Tirol und die Zielfahndung in der Schweiz mitwirkten – führten wenig später zum Erfolg. Am 17. Juli um 17.15 Uhr setzte die Flughafenpolizei in Zürich der Flucht des Gesuchten ein Ende.

Seither befand sich der Mann in der Schweiz in Auslieferungshaft. Am Dienstag (22. Juli) wurde er schließlich den österreichischen Behörden übergeben und in die Justizanstalt Innsbruck überstellt. Dort musste der Tatverdächtige tags darauf zu den Vorwürfen der Erpressung und Erpresserischer Entführung Stellung nehmen – was er jedoch vorerst verweigerte. (TT.com)