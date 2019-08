Mountainbike und E-Bike gestohlen: Tausende Euro Schaden

Kitzbühel, Matrei – Unbekannte Täter haben Fährräder in Kitzbühel und in Matrei in Osttirol gestohlen. In Kitzbühel handelt es sich um ein E-Bike der Marke KTM, das zwischen vergangenen Mittwoch, 15 Uhr, und Donnerstag, 9 Uhr, entwendet wurde. Es war zuvor hinter dem Haus mit der Adresse Hausstattfeld 3 abgestellt.

Der Diebstahl in Matrei in Osttirol ereignete sich in der Nacht auf Freitag, zwischen 2 Uhr nachts und halb 7 in der Früh, wie die Polizei berichtet. Es handelte sich um ein Mountainbike der Marke Bergamont, das am Parkplatz Rabental neben der Felbertauernstraße abgestellt war. Das Rad befand sich auf einem Fahrradträger, der an einem abgestellten Campingbus befestigt war.

Es entstand jeweils ein Schaden im vierstelligen Eurobereich. (TT.com)