Amoklauf in Ohio: Täter war 24-jähriger US-Amerikaner

Dayton/Ohio - Bei einem zweiten Schusswaffen-Angriff in den USA in weniger als 24 Stunden sind im Bundesstaat Ohio neun Menschen getötet worden. Der Schütze sei von Polizeibeamten erschossen worden, teilte die Exekutive am Sonntag auf Twitter mit. 26 Menschen seien bei dem Angriff in der Stadt Dayton verletzt worden, teilten die Behörden mit. Sie seien in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Bürgermeisterin Nan Whaley hat von einem "furchtbar traurigen Tag für unsere Stadt" gesprochen. "Als Bürgermeister ist das ein Tag, vor dem wir uns alle fürchten", sagte Whaley bei einer live im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz am Sonntag.

Tödliches Massaker in Einkaufszentrum in Texas 20 Menschen starben in einem Einkaufszentrum in El Paso, als ein Schütze das Feuer eröffnete. Mehr dazu: Tödliche Schüsse in Einkaufszentrum in El Paso

Die US-Behörden identifizierten den mutmaßlichen Täter. Es handle sich um einen 24 Jahre alten Weißen, teilte der stellvertretende Polizeichef Matt Carper am Sonntag mit. Unter den neun Todesopfern sei auch die 22-jährige Schwester des Täters.

Die Tat ereignete sich am Sonntag kurz nach 1 Uhr (Ortszeit) im beliebten Ausgehviertel Oregon, wie Matt Carper, Sprecher der Polizei in Dayton, sagte. Der Täter habe auf offener Straße mehrfach mit einer Langwaffe geschossen. Sein Motiv sei unklar.

Bisher gehen die Ermittler laut Carper von einem einzelnen Schützen aus. Zeugenbefragungen sollen nun ergeben, ob "noch jemand anderes in die Tat verwickelt war", sagte Carper. Der Zustand der mindestens 16 Verletzten sei unklar. Polizisten wurden bei dem Vorfall demnach nicht verletzt.

Oregon sei ein "sehr sicherer Teil" von Dayton und beliebt bei Besuchern, betonte Carper. "Zum Glück hatten wir mehrere Polizisten in unmittelbarer Nähe, als der Vorfall begann."

Der Täter habe dunkle, schusssichere Schutzkleidung getragen und eine "sehr große Waffe" mit vielen zusätzlichen Magazinen benutzt, sagte Whaley. Zum Zustand der Verletzten wurden keine genauen Angaben gemacht.

Whaley bedankte sich bei den Einsatzkräften für deren schnelle Reaktion auf den Vorfall Sonntagfrüh, mit der sie "wohl Hunderte Leben gerettet" hätten. Weniger als eine Minute nach dem ersten Schuss hätten Polizisten den Schützen bereits "neutralisiert".

20 Tote in Texas

Es handelt sich um den zweiten Vorfall dieser Art in den USA binnen nur 24 Stunden. Am Samstag hatte ein Schütze in einem Einkaufszentrum in der Grenzstadt El Paso im Bundesstaat Texas das Feuer eröffnet und mindestens 20 Menschen getötet. 26 weitere wurden verletzt. Der mutmaßliche Todesschütze ergab sich der Polizei.



Nach offiziellen Angaben handelt es sich um einen 21-jährigen Weißen. Die Polizei sagte, es gebe ein "Manifest", das womöglich auf ein Hassverbrechen schließen lasse. Es sei allerdings noch nicht bestätigt, ob die Kampfschrift tatsächlich von dem Verdächtigen stamme.

Nach den tödlichen Schüssen in El Paso und Dayton hat US-Präsident Donald Trump die Arbeit der Sicherheitsbehörden gelobt. „Die Strafverfolgung war in beiden Fällen sehr schnell", schrieb er am Sonntag auf Twitter. Das FBI und die örtlichen und bundesstaatlichen Strafverfolgungsbehörden arbeiteten in beiden Städten zusammen. In einem weiteren Tweet schrieb er: „Gott segne die Menschen in El Paso, Texas. Gott segne die Menschen in Dayton, Ohio."



Auch aus Chicago wurde am Wochenende ein Gewaltverbrechen gemeldet: Sieben Menschen sind durch Schüsse in Chicago im US-Bundesstaat Illinois verletzt worden. In der Nähe eines Parks sei aus einem Auto heraus auf eine Gruppe Menschen geschossen worden, teilte die Polizei in der Nacht auf Sonntag mit. Ein 21-Jähriger habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Die Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt. Festnahmen habe es nicht gegeben.

Chicago kämpft seit langem gegen grassierende Gewalt. Die Kriminalität in der drittgrößten Stadt der USA wird unter anderem auf eine große Anzahl illegaler Waffen, zersplitterte Gangs und soziale Probleme zurückgeführt. (APA/dpa/AFP/TT.com)