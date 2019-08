Bankomat in Vomp gesprengt: Alarmfahndung nach Tätern

Vomp – Schon wieder wurde ein Bankomat in Tirol gesprengt: Mittwochfrüh gegen 3.40 Uhr war der Tatort diesmal in Vomp. Die Unbekannten sprengten einen Außenbankomat bei einem Geschäft. Eine sofortige Alarmfahndung verlief negativ. Weitere Details gab die Polizei am Morgen noch nicht bekannt.

Es ist das dritte Mal seit Anfang Juli, dass Bankomaten in Tirol gesprengt wurden. Am 9. Juli gab es eine Explosion in Hopfgarten im Brixental. Vergangenen Donnerstag schlugen Unbekannte in Osttirol zu. Die Höhe der Beute wurde in beiden Fällen nicht bekannt gegeben. (TT.com)