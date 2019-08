Tirolerin in Genua bei Überfall mit Messerstichen verletzt

Genua, Innsbruck – Eine Innsbruckerin, die einen Urlaub in Genua verbracht hat, ist am Donnerstagabend bei einem Spaziergang überfallen und durch Messerstiche verletzt worden. Der Räuber wollte ihre Tasche stehlen und attackierte die Touristin vor den Augen ihres dreijährigen Sohnes, als sich diese gegen den Überfall wehrte, berichtete die Genueser Tageszeitung Secolo XIX am Freitag.

Der Täter ergriff die Flucht, nach ihm wurde mithilfe der Aufnahme von Videoüberwachungsanlagen gesucht. Die Tirolerin wurde von einem Passanten mit leichten Stichwunden in Rücken und Bauch ins Spital gebracht. Sie konnte das Krankenhaus bereits wieder verlassen. (APA)