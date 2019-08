Schlag gegen Kokainhandel im Tiroler Oberland: 23 Beteiligte verhaftet

Imst, Innsbruck – Ein Jahr lang haben die Ermittlungen des Tiroler Landeskriminalamts gegen einen großen Drogenring im Tiroler Oberland gedauert: Mit Erfolg hat die Polizei jetzt 23 Beteiligte ausgeforscht und verhaftet. Drogen im Wert von mehreren hunderttausend Euro wurden beschlagnahmt, 30 Abnehmer angezeigt. Über sieben Hauptverdächtige wurde die U-Haft verhängt.

Den Ausgang der Ermittlungen löste eigentlich eine kleiner Menge Kokain aus, die im August 2018 im Burgenland sichergestellt wurde. Die Spur führte nach Tirol – genauer gesagt in den Bezirk Imst. Mit Ende März 2019 wurden im Großraum Imst und in Götzens die ersten Festnahmen und Hausdurchsuchungen auf Anordnung der Staatsanwaltschaft vollzogen. Für fünf Männer im Alter von 28 bis 57 Jahren sowie drei Frauen im Alter von 27 bis 62 Jahren – alle österreichische Staatsbürger – klickten die Handschellen. Schon unter diesen ersten Verdächtigen befanden sich fünf der acht Hauptbeschuldigten, die im Verdacht stehen, für die Organisation, die Finanzierung sowie für den Verkauf des Kokains zuständig gewesen zu sein.

Lieferant mit Kokain in Wörgl gefasst

Die Ermittlungen des LKAs waren aber noch nicht am Ende: Kurz darauf, am 1. April 2019, gelang es den Ermittlern, den 36-jährigen aus Albanien unmittelbar nach dessen Einreise in Tirol in Wörgl festzunehmen. In seinem Fahrzeug hatte er einen Kilo Kokain.

Die laufenden Ermittlungen führten schließlich noch zu zwei weiteren Männern aus dem Oberland. Die 29 und 36 Jahre alten Österreicher wurden im April bzw. Mai 2019 festgenommen, da sie im Verdacht stehen, über mehrere Monate Kokain verkauft zu haben.

Auch zwölf kleinere Dealer konnten in Folge ausgeforscht und vorübergehend verhaftet werden: Die neun Österreicher, zwei Türken und ein Serbe sollen Kokain gekauft und teilweise auch in kleineren Mengen weitergegeben haben. Alle zwölf wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Kokain im Wert von 580.000 Euro verkauft

Die insgesamt acht als Hauptbeschuldigten wurden unterdessen wegen Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung in Verbindung mit der Einfuhr und Weitergabe einer großen Menge Suchtgift bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Sie sind teilweise geständig, sieben von ihnen sitzen in Untersuchungshaft. Insgesamt wird ihnen zur Last gelegt, im Zeitraum von Herbst 2017 bis Ende März 2019 knapp 4,8 Kilo Kokain in Tirol in Verkehr gebracht zu haben. Ein weiteres Kilo Kokain sollen sie im Burgenland verkauft haben. Insgesamt hätten die Drogen einen Straßenverkaufswert von 580.000 Euro gehabt haben, so die Polizei.

Im Rahmen der Ermittlung beschlagnahmten die Beamten einen Kilo Kokain im Straßenverkaufswert von rund 100.000 Euro, einen für die Schmuggelfahrten verwendeten Mercedes Kombi, 15 Kilo Silberbarren, Bargeld sowie Mobiltelefone. (TT.com)