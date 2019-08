Duo stahl 100 Euro aus Arztpraxis in Wattens

Wattens – 100 Euro ergatterten zwei Diebe am Freitag in einer Arztpraxis in Wattens. Ein Mann und eine Frau betraten die Praxis und gaben vor, etwas kaufen und mit einer 200-Euro-Note bezahlen zu wollen. Während der Herausgabe des Wechselgeldes griff der Mann unbemerkt in die Kasse und stahl einen 100-Euro-Schein. Daraufhin wollten die beiden den Kauf plötzlich doch nicht mehr tätigen und verschwanden. Bei einem Kassasturz wurde das Fehlen des Scheins bemerkt.

Laut Polizei waren sowohl der Mann als auch die Frau ein südländischer Typ. Er trug ein weißes kurzes T-Shirt und eine weiße Schildkappe, sie ein weißes Hemd mit schwarzer Jacke und hochgesteckte Haare. Beide sprachen gebrochenes Englisch. (TT.com)