Abermals Kuhglocken im Zillertal gestohlen: Polizei sucht Zeugen

Mayrhofen – Nach Kuhglockendieben sucht aktuell die Polizei im Zillertal. Am Freitagnachmittag stahlen Unbekannte auf der Zillerplatten Alm die Glocken samt Riemen von vier Kühen. Am Samstag das gleiche Spiel: Auf der sogenannten „Kolbenstubenaste“ im Stillupgrund verschwanden drei Weideglocken.

Wie die Polizei berichtet, standen die am Freitag bestohlenen Kühe auf rund 1700 Meter Seehöhe neben einem stark frequentierten Weg, der zur Staumauer des Speicher Zillergründl führt. Beim Diebesgut handelt es sich um handelsübliche Weideglocken aus Messing, die dazugehörigen braunen Lederriemen sind etwa 8 bis 12 cm stark.

Am Samstag waren die Diebe in Mayrhofen am Werk – auf einer Seehöhe von etwa 1000 Meter. Auch hier liegt direkt neben der Weidefläche ein viel befahrener Weg, der zu mehreren Ausflugszielen im Stillupgrund führt.

Der entstandene Schaden liegt jeweils bei mehreren hundert Euro. Wanderer oder Mountainbiker, die vielleicht etwas beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei Mayrhofen melden: 059133 / 7254 (TT.com)