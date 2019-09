Diebe schlugen in mehreren Drogeriemärkten im Unterland zu

Bisher unbekannte Täter verübten am Mittwoch zwischen von 14.23 Uhr und 18 Uhr mehrere Ladendiebstähle in Drogeriemärkten in Kitzbühel, St. Johann und Schlitters. Die Taten wurden via Videoüberwachung in den Geschäften festgehalten. Die Polizei geht davon aus, dass alle Diebstähle von den selben Tätern verübt wurden.

Der genaue Schaden steht derzeit nicht fest. Der Ermittlungen zur Ausforschung der Diebe sind im Gang. (TT.com)