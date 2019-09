Nach Serie im Unterland: Drogerie-Diebe auch in Landeck am Werk

Landeck/Kitzbühel – Bisher unbekannte Täter verübten am Dienstag zwischen von 14.23 Uhr und 18 Uhr mehrere Ladendiebstähle in Drogeriemärkten in Kitzbühel, St. Johann und Schlitters. Die Taten wurden via Videoüberwachung in den Geschäften festgehalten. Die Polizei geht davon aus, dass alle Diebstähle von den selben Tätern verübt wurden. Nun wurde bekannt, dass vermutlich die selben Diebe am Donnerstag auch noch in Landeck zuschlugen. Zwischen 17 und 17.30 Uhr rissen sie sich jeweils einen ganzen Einsatz Lippenstifte und Lipgloss unter den Nagel.

In Landeck entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Der genaue Schaden bei den anderen Taten steht derzeit nicht fest. Die Ermittlungen zur Ausforschung der Diebe sind im Gang. (TT.com)