Dieb schlug in 13 Tiroler Drogerien zu: Polizei bittet um Hinweise

Schwaz – Mit einer präparierten Tasche ergaunerte ein Ladendieb am Mittwoch in einem Schwazer Drogeriemarkt Waren im Wert von mehr als 1000 Euro. Der bisher unbekannte Mann betrat das Geschäft gegen Mittag und verstaute hochwertige Kosmetikartikel in seiner Umhängetasche.

Dieser Mann soll in 13 Tiroler Drogeriemärkten wertvolle Kosmetika gestohlen haben. - Polizei

An der Kasse zahlte der Täter lediglich drei Artikel mit geringem Wert. Anschließend verließ der Mann den Laden, ohne dass Alarm ausgelöst wurde. Danach verliert sich von dem Unbekannten jede Spur.

Wie am Freitag bekannt wurde, dürfte es sich bei dem Mann um einen Serientäter handeln. Laut Polizei soll er bereits in 13 Drogeriemärkten in Tirol auf die gleiche Art und Weise zugeschlagen haben. Möglicherweise sind auch Geschäfte in anderen Bundesländern betroffen bzw. könnten ins Visier des Unbekannten geraten. Das Landeskriminalamt veröffentlichte Fotos des Verdächtigen aus einer Überwachungskamera und bittet unter der Telefonnummer 059133/703333 um Hinweise. (TT.com)