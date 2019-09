St. Paul/Lavanttal – Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Sonntag in der Gemeinde St. Paul im Lavanttal (Bezirk Wolfsberg) ein Loch in einen Wildzaun geschnitten. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, entkamen durch dieses Loch 14 Damhirsche. Der Schaden beträgt mehrere tausend Euro. (APA)

