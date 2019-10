Fünffachmord aus Eifersucht: Kitzbühel trägt Trauerflor

„Das ist ein Trauertag für Kitzbühel"

Von der fürchterlichen Tat sichtlich getroffen war gestern auch Kitzbühels Bürgermeister Klaus Winkler. „Es ist eine unfassbare Tragödie, die es in einem solchen Ausmaß in Kitzbühel noch nie gegeben hat", erklärte er in einer ersten Stellungnahme und fügt hinzu: „Das ist ein Trauertag für Kitzbühel."

Winkler betont, dass Opfer und Täter aus angesehenen Kitzbüheler Familien stammen würden. „Die ganze Stadt ist in Trauer", sagte der Gemeindechef. Aus diesem Grund habe man sich auch entschieden, das Rathaus schwarz zu beflaggen. „Das ist normalerweise nicht üblich, aber bei einer Tragödie solchen Ausmaßes, die ganz Kitzbühel betroffen macht, angebracht", betont BM Winkler.

Auch Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) meldete sich via Facebook zu Wort. „Eine schreckliche Tragödie hat sich heute Nacht in Kitzbühel ereignet. Es sind Nachrichten, die einen sprach- und fassungslos zurücklassen. In diesen schweren Stunden sind meine Gedanken bei den Angehörigen und Freunden der Opfer", postete er.

Erschüttert zeigt sich auch Stadtpfarrer Michael Struzynski. „Da fehlen mir die Worte, es ist unfassbar. Ich bete für die Opfer, den Täter und seine Familie", sagt er und erinnert sich: „Ich hab' das Mädchen getauft." Kitzbühel werde lange brauchen, um diese Tragödie aufzuarbeiten. (aha)