Innsbrucker Firma um hohen fünfstelligen Eurobetrag betrogen

Innsbruck– Bereits Anfang August übermittelte eine Beraterfirma, die ihren Sitz in Wien hat, einer in Innsbruck ansässigen Firma postalisch eine Zahlungsaufforderung für getätigte Beraterleistungen in Höhe eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Dieser wurde von dem Unternehmen auch an die auf der Rechnung angegeben Kontodaten überwiesen.

Am Freitag den 04.10 übermittelte die Beraterfirma aus Wien per E-Mail erneut eine Zahlungsaufforderung, in welcher an die ausständige Rechnung von August erinnert wurde. Auffällig dabei: es wurde ein anderer Kontodatensatz, als jener auf der postalischen Zahlungsaufforderung aus dem August angegeben.

Bei Nachforschungen stellte sich schließlich heraus, dass die Kontodaten auf der ersten Zahlungsaufforderung vermutlich mittels Scanner nachträglich eingetragen wurden und die Zahlung auf eine nicht zur Wiener Beraterfirma gehörende Kontonummer überwiesen wurde. (TT.com)