2019 mit trauriger Bilanz: Bisher bereits acht Mordopfer in Tirol

Von Thomas Hörmann

Innsbruck – Ein Mordopfer in Innsbruck, eines in Kufstein, eines in Wörgl und jetzt fünf in Kitzbühel. Schon zweieinhalb Monate vor dem Jahreswechsel steht fest: Mit bisher acht getöteten Verbrechensopfern gilt 2019 bereits jetzt als eines der schlimmsten Jahre in der Tiroler Kriminalgeschichte. Seit 1970 waren nur in vier Jahren mehr Tote bei Gewalttaten zu beklagen als heuer. Fest steht aber auch, dass 2019 eine traurige Ausnahme ist und nicht dem Trend entspricht. Die Anzahl der Tötungsdelikte ist tendenziell eher rückläufig.