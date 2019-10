Serie von Sachbeschädigungen in Zirl: Vier Kinder unter Verdacht

Zirl – Nachdem es in Zirl in den letzten Jahren mehrere Fälle von Sachbeschädigung gab, konnten Polizeibeamte während eines Streifendienstes einen möglichen Verdächtigen wiedererkennen. Der 13-jährige Österreicher war auf Videoaufnahmen von Sachbeschädigungen in einem Veranstaltungszentrum in Zirl zu sehen. Im Zuge der Kontrolle konnte die Polizei drei weitere Verdächtige ausforschen: zwei Burschen im Alter von 12 Jahren und ein Mädchen im Alter von 13 Jahren.

Die Kinder stehen im Verdacht über die Jahre 2018 und 2019 in Zirl eine größere Anzahl Sachbeschädigungen, wie versprühen von Feuerlöschern, beschädigen und beschmieren von Sanitäranlagen, beschädigen eines Liftes und beschädigen von Pkws begangen zu haben. Die Höhe der entstandenen Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Weitere Ermittlungen folgen. (TT.com)