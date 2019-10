Mann trat Hund in Gnadenwald in Bauch und bedrohte Halterin mit Messer

Gnadenwald – Sie wollte den letzten sonnigen Herbsttag genießen. Ihren Goldendoodle Emilio im Schlepptau, traf sich Frau T. (Name der Redaktion bekannt) am Sonntag in Gnadenwald mit Freundinnen, um spazieren zu gehen. Auf ihrem Weg seien sie einer jungen Familie begegnet, erzählt sie. „Der Mann ist von einer Parkbank aufgesprungen, hat meinen Hund in den Bauch getreten und ein Messer gezückt.“ Genau für solche Fälle habe er es mit dabei, soll er gesagt und dabei einen halben Meter von T. entfernt mit der Klinge herumgefuchtelt haben.

