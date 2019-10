Lans, Igls – Drei Einbrüche in Lans und Igls in der Nacht auf Montag beschäftigen die Polizei. In Lans waren Unbekannte in den Gastronomiebereich eines Gebäudes eingestiegen. Sie entwendeten zwei Brieftaschen. Darin befand sich laut Polizei ein niedriger vierstelliger Betrag.

In Igls brachen Unbekannte in zwei Clubgebäude ein. Sie stahlen mehrere Tausend Euro und hochpreisige Sportartikel. (TT.com)