Blutiger Streit in Asylunterkunft in Innsbruck: 37-Jähriger verletzt

Innsbruck – Zu einer blutigen Auseinandersetzung kam es am vergangenen Freitag in einer Asylunterkunft in Innsbruck. Aus unbekannter Ursache gerieten zwei Männer in Streit – ein 37-jähriger Georgier attackierte dabei einen gleichaltrigen Ukrainer mit einer etwa 77 Zentimeter langen und 2,5 Zentimeter dicken Metallstange.

Der Ukrainer erlitt bei dem Angriff eine blutende Wunde am linken Ellenbogen. Laut Polizei wurde er „leicht“ verletzt. Gegen den Georgier wurde ein Betretungsverbot ausgesprochen – er wird auf freiem Fuß angezeigt. (TT.com)