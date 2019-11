Betrugsprozess gegen Tiroler Ex-EU-Parlamentarier Seeber

Von Reinhard Fellner

Innsbruck, Wien, Brüssel – Der Oberländer Richard Seeber hatte bislang so etwas wie eine Traumkarriere hingelegt: Leiter des Europareferates in der Tiroler Wirtschaftskammer, zwei Perioden EU-Parlamentarier und ab 2009 Koordinator des EVP-Umweltausschusses, 2012 Parlamentarier des Jahres, seit 2014 Direktor des Tiroler Verbindungsbüros der Europaregion Tirol in Brüssel. Doch jetzt ziehen von Wien aus dunkle Wolken über Brüssel und Innsbruck.