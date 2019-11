Mann wegen Drogenschmuggels in China zum Tode verurteilt

Peking – Ein Gericht in China hat einen Mann wegen Schmuggels mit dem berüchtigten Schmerzmittel Fentanyl zum Tode verurteilt. Die Strafe könne bei guter Führung binnen zwei Jahren in lebenslänglich umgewandelt werden, berichteten chinesische und US-amerikanische Medien am Donnerstag.

Gegen acht weitere Mitglieder des Drogenhändlerrings seien Gefängnisstrafen zwischen sechs Monaten und lebenslang verhängt worden. Der anhaltende Schmuggel von Fentanyl aus China in die USA ist einer der Streitpunkte im Handelskrieg zwischen den beiden Ländern. US-Präsident Donald Trump hatte China vorgeworfen, nichts dagegen zu unternehmen. Laut dem offiziellen US-Drogenbericht wird Fentanyl entweder über die Südgrenze zu Mexiko in die USA geschmuggelt oder direkt per Post aus China verschickt.

In den USA ist die Sucht nach Opioiden ein gewaltiges Problem. Allein in den vergangenen fünf Jahren gab es mehr als 200.000 Todesfälle durch Überdosen. Das Schmerzmittel Fentanyl gilt als 30 bis 50 Mal so stark wie Heroin. (APA/dpa)