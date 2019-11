Frauen auf Toiletten gefilmt: Prozess in Hall endete mit Geldstrafe

Von Thomas Hörmann und Reinhard Fellner

Innsbruck – „Ich bekenne mich schuldig.“ Schon am Beginn der Strafverhandlung am Haller Bezirksgericht kündigte der Angeklagte (29) Donnerstagmittag ein umfassendes Geständnis an. Und entschuldigte sich bei der Gelegenheit auch erstmals bei den insgesamt zehn Opfern, die in sehr intimen Situationen ohne ihr Wissen gefilmt worden waren. Ja, er habe auf den Damentoi­letten des Roten Kreuzes (als Kleiderhaken getarnte; Anm.) Kameras montiert. Und auch im eigenen Badezimmer – dort liefen sein Schwager und dessen Freundin nichtsahnend vor die Linse. Nur das Motiv für die heimlichen Aufnahmen blieb der Angeklagte schuldig.