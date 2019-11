Gewalt gegen Frauen: Vor allem Beziehungstaten

Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Frauen wird zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Öffentlichkeit und im Internet Gewalt angetan. Wie oft Frauen Opfer sind, zeigt eine Erhebung der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte. Demnach hat jede fünfte Österreicherin seit ihrem 15. Lebensjahr mindestens einmal in ihrem Leben eine körperliche und/oder sexuelle Gewalterfahrung erlebt. Vergangenes Jahr haben in Österreich 41 Frauen durch Gewalt ihr Leben verloren. Dazu kommen die Fälle psychischer Gewalt „wie Drohungen, Beschimpfungen, Demütigungen. Das sind Formen von Gewalt mit massiven Langzeitfolgen, die dazu oft in körperliche Gewalt übergehen“, sagt Katja Tersch vom Landeskriminalamt Tirol. Laut Statistik des „Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser“ wurden 92 Prozent der Frauen Opfer von häuslicher Gewalt, Täter sind Ehemänner oder Ex-Partner. „Gewalt hat mit Emotionen zu tun und die reichen von Liebe bis Hass und da kann leider eines ins andere umschlagen“, erklärt Tersch. In der internationalen Kampagne „16 Tage gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“, die jährlich von 25. November bis 10. Dezember stattfindet, wollen Fraueninitiativen Bewusstsein dafür schaffen, dass Gewalt als fundamentale Menschenrechtsverletzung Folgen für die Betroffenen selbst, aber auch für die gesamte Gesellschaft hat.

„Nirgendwo in Europa ist der Frauenanteil unter den Mordopfern höher als in Österreich. Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen soll endlich als das benannt werden, was sie ist: Ausdruck der patriarchalen Gesellschaft. Es geht um männliche Dominanz und Besitzansprüche, die tief in dieser Gesellschaft verwurzelt sind“, so die Tiroler „Frauenvernetzungsgruppe für Bewegung und Austausch“, die sich für Anliegen von Frauen einsetzt.

Auch Gabi Plattner, Geschäftsführerin des Tiroler Frauenhauses, ist überzeugt, dass gesamtgesellschaftliche Veränderungen notwendig sind: „Wir brauchen eine geschlechtergerechte Welt ohne patriarchale Strukturen, die es übrigens überall gibt, egal, welcher kulturelle Hintergrund.“ Daher müssen laut Plattner „einengende, diskriminierende und traditionelle Geschlechterrollen aufgelöst werden“. Besonders schlecht ist die Situation für Frauen mit Migrationshintergrund, die im Rahmen von Familienzusammenführungen nach Österreich kommen. „Sie sind eine bestimmte Zeit an den Aufenthaltsstatus des Mannes geknüpft und wagen daher nicht, sich zu trennen.“ Das Risiko, Opfer von Gewalt zu werden, „ist höher, je größer eine Abhängigkeit in einer Beziehung ist“, weiß Plattner. Es geht einerseits um finanzielle Abhängigkeit, „die Frauen oft keine andere Chance lässt, als eine Gewaltbeziehung weiter zu erdulden“, so Tersch. Gesamtgesellschaftliches Anliegen müsste laut Plattner daher sein, „gleichwertige Arbeit gleich zu bezahlen und die Arbeitswelt dahingehend zu verändern, dass Frauen nicht mehr in prekären Jobs arbeiten müssen“.

67 Prozent der schwerwiegenden Taten werden weder in einer Gewaltschutzeinrichtung gemeldet noch bei der Polizei angezeigt. Tersch ermutigt Frauen mit Gewalterfahrung, sich bei Opferschutzeinrichtungen und der Polizei zu melden. „Wir haben das gleiche Ziel, aber verschiedene Möglichkeiten zu helfen.“ Und Plattner – die sich sehr zufrieden über das neu eröffnete Frauenhaus mit seinen 30 Plätzen für Frauen und Kinder zeigt – wünscht sich dennoch, „dass die Gewaltprävention durch die Bereitstellung von deutlich mehr finanziellen Mitteln ausgebaut wird“.

Einer der Bierdeckel, die in 20 Innsbrucker Lokalen verteilt werden. - Frauen gegen VerGEWALTigung

