Zwei Holzstapel in Going angezündet: Polizei sucht Brandstifter

Going – Großes Glück hatten in der Nacht auf Freitag die Bewohner zweier Häuser in Going: Ein Unbekannter zündete gegen 00.40 Uhr in einem frei zugänglichen Stadl eines Bauernhauses sowie neben einem Abstellraum eines Einfamilienhauses Holz an. Aufmerksame Anrainer bemerkten das und schlugen Alarm. 75 Feuerwehrleute aus Going, St. Johann und Ellmau waren rasch zur Stelle und konnten ein Übergreifen der Brände auf die angrenzenden Wohngebäude verhindern.

Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache sind im Gange – wie eingangs erwähnt geht die Polizei aber jedenfalls von Brandstiftung aus. Eine Fahndung nach dem unbekannten Täter läuft. (TT.com)