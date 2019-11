21-Jähriger soll in Innsbruck zwölf Fahrzeuge beschädigt haben

Innsbruck – Ein aufmerksamer Passant alarmierte Samstagnacht die Polizei, weil er einen jungen Mann in der Höttinger Au dabei beobachtet hatte, wie dieser Autos beschädigte. Gegen 23.45 Uhr konnte die Polizei einen 21-jährigen Verdächtigen in Tatortnähe aufspüren. Dem Mann wird die Beschädigung von insgesamt zwölf Fahrzeugen angelastet, die in der Höttinger Au abgestellt waren.

Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Der Mann wird nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. (TT.com)