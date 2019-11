Zell am Ziller – Am Donnerstagabend brachen unbekannte Täter in ein leerstehendes Haus in Zell am Ziller ein. Nachdem sie alle Räume durchsucht hatten, erbeuteten sie einen älteren schweren Tresor. Dieser war jedoch leer, wie die Polizei in einer Aussendung berichtete. (TT.com)

