Letztes Update am So, 01.12.2019 08:18

Ohne Führerschein dafür mit Waffe und Drogen im Auto erwischt

Gleich zwei Mal entdeckten die Beamten am Samstagabend Drogen in Autos. In Innsbruck wurden unter anderem Ecstasy, gefälschte Kennzeichen und eine Waffe sichergestellt. In Breitenwang führten zwei Männer ein halbes Kilo Marihuana mit sich.